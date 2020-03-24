بلدية دبي تصدر دليلاً للسلامة الغذائية وتٌفعل إجراءات التباعد الاجتماعي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي دليلاً مؤقتاً لإدارة سلامة الغذاء في إمارة دبي يسري العمل به لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر الجاري إلى شهريونيو المقبل، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويسري استخدام هذا الدليل كمرجع في جميع المؤسسات الغذائية، وموردي مواد التطهير والنظافة، وخدمات نقل وتوصيل الأغذية ويشمل ذلك مركبات نقل الأغذية والدراجات النارية وغيرها من وسائل نقل الأغذية، وشركات تدريب برامج سالمة الغذاء والشركات االستشارية والشركات المانحة للشهادات.

التزام

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على كل المؤسسات الغذائية الإلتزام بنظام سلامة الغذاء في كل الأوقات، وهناك متطلبات إضافية يجب تطبيقها خلال فترة سريان هذا الدليل، في جميع المؤسسات الغذائية وهي: تنظيف وتطهير المناطق العامة، وتنظيف وتطهير الأسطح الملامسة للأيدي، وتنظيف وتطهير الأسطح ذات الاستخدام / الملامسة الأكثر تكراراً .

وفيما يخص المرافق الخاصة بالمتعاملين فيجب أن يتم التأكد من سهولة وصول المتعاملين لمرافق غسل اليدين وأن تكون مزودة بالماء الجاري والصابون في كل الأوقات كما يجب توفير مطهر الأيدي في مناطق تواجد المتعاملين ويجب استبدال مقابض الأبواب اليدوية بالتي يتم تشغيلها بالقدم أو بصورة اتوماتيكية لتفادي اللمس بالأيدي، إضافة إلى التباعد الاجتماعي بين الموظفين، والمحافظة على العادات والنظافة الشخصية على مستوى عالٍ في جميع الاوقات ويجب تجنب لمس العينين والأنف والفم مع تفادي المصافحة والاتصال القريب.

إبلاغ

كما جاء في الدليل يجب على الموظفين الإبلاغ عن أي حالة مرضية للمشرف الصحي خاصة في حال ظهور أعراض مرضية مثل الحمى والسعال كما يجب أن يطلب المساعدة الطبية فورا وإبلاغ الإدارة إذا كانت هناك حالة مخالطة للمرضى، وعدم العمل عند ظهور أعراض مشابهة لألنفلونزا مثل الحمى والسعال. كما يجب غسل األيدي بصورة دورية خاص ًة عند مالمسة األسطح المحتمل تلوثها، كما يجب غسل الأيدي

بعد ملامسة العينين أو الأنف أو الفم.

وشددت بلدية دبي على ضرورة جب ارتداء الملابس الواقية والملائمة لطبيعة العمل، وفي حال ارتداء قناع الوجه، يجب لبسه والتخلص منه بصورة صحيحة، وفي حال ارتداء القفازات، يجب لبسها والتخلص منها بصورة صحيحة بعد كل استخدام.

توصيل الطعام

وبالنسبة لمركبات وموظفي توصيل الطعام يجب تنظيف وتطهير وحدات وحقائب نقل الطعام بعد كل عملية توصيل، وأن يلتزم موظف توصيل الطعام بالاحتياطات الصحية الكافية في كل الاوقات، وأن يرتدي موظف التوصيل زي العمل المناسب مع شارة تحمل اسمه واسم الشركة التي يعمل

بها. ويجب أن يحمل موظف التوصيل مطهر معتمد في الاوقات، وأن يلتزم موظف التوصيل بالتباعد االجتماعي وأن يتبع متطلبات النظافة الشخصية وأن يحافظ على مسافة 1.5 متر عن الافراد الذين يستلمون الطعام

كما يجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد، وأن يكون ذلك في عميلة الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية، ويجب استبدال القفازات بعد كل توصيل وأن تغسل الأيدي بالماء والصابون قبل وبعد عملية التوصيل، إضافة إلى التأكد من إضافة مزودي مركبات الطعام باستخدام خاصية إدارة الموردين عبر منصة فودووتش. كما يجب استخدام تطبيق "فودووتش" تواصل للتحقق من النظافة الشخصية للعاملين، والابلاغ عن المرض، والتحقق من عمليات التنظيف والتطهير والابلاغ عن مركبات نقل الأغذية غير المسجلة في بلدية دبي.

ممارسات خاصة

وأشارت بلدية دبي إلى أن هناك ممارسات خاصة بالمؤسسات الغذائية للبيع بالتجزئة يجب اتباعها وهي تعليق البوفية المفتوح في المطاعم والكافتيريات والمقاهي، وفي الفنادق يقتصر الدخول على الضيوف الحاليين في الفندق مع الحجز المسبق. ويتم تقديم الطعام عبر موظفي الخدمة كلما أمكن ذلك، واستبدال الادوات الملامسة للأيدي مثل مغرفة الطعام بصوره دورية، أما في مقاصف الموظفين فيجب أن يتم يقتصر تقديم الطعام فقط على العاملين في المنشأة مع التحكم في الدخول لتخفيض عدد الافراد ، وعدم يسمح بدخول الضيوف، ولا ينطبق هذا الامر على متاجر الاقسام / المجمعات الاستهلاكية.

وبالنسبة لمنصات الخدمة الذاتية تم اغلاقها في المطاعم والكافتريات والمقاهي، وفي مقاصف الموظفين وفي متاجر الاقسام / المجمعات الاستهلاكية، أما في الفنادق فيجب التأكد من أن معدات تقديم الطعام يتم التعامل معها من قبل موظفي الفندق فقط.

مناطق الانتظار

وبجسب الدليل فتم اغلاق مناطق الانتظار في المطاعم في الكافيتريات والمقاهي، فيما تم اغلاق منطقة تناول الطعام للجمهور في المطاعم والكافتريات والفنادق و متاجر الاقسام / المجمعات الاستهلاكية.

وشدد بلدية دبي على تطهير الأواني وأدوات المائدة، والا تزيد طلبات الطعام عن 50 وجبة في الطلب الواحد ، ومنع التجمع في المناطق العامة

وضرورة توفير مطهر يدين معتمد في األماكن العامة ، وتطهير المقاعد والطاولات وكافة الأسطح التي يمكن لمسها باليد بصورة دورية.

واشارت إلى ضرورة توفير تعليمات حول آداب الضيوف مثل أهمية الابتعاد عن المناطق العامة عند الشعور بالمرض والمحافظة على

التباعد الإجتماعي، وتوفير تعليمات للمتعاملين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة الآخرين.

تدريب

علقت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي برامج التدريب المباشر وذلك من تاريخ 17 مارس 2020 حتى اشعار آخر ولكن تشجع الإدارة المؤسسات الغذائية على استخدام طرق تدريب بديلة لضمان تدريب العاملين في مجال الأغذية، وخاصة الموظفين الجدد على أساسيات سلامة الغذاء قبل مزاولتهم للعمل.