أكاديمية شرطة دبي تطبق «التعلم عن بُعد» بنجاح

المصدر: (دبي ــ البيان)

أكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن استثمار شرطة دبي في الأنظمة والتقنيات الحديثة والذكية واستخدام أفضل الممارسات التطويرية لأنظمة العمل منذ وقت مبكر، أسهم بشكل كبير في دعم عملية تطبيق التعلم عن بعد في أكاديمية شرطة دبي بنجاح، ونتيجة للتخطيط السليم والمدروس من قبل الأكاديمية، وتعاون وتكاتف المحاضرين والطلبة المرشحين والمرشحات وطلبة الدراسات المسائية، من خلال تنفيذ البرنامج بكل حرفية ومهارة، وتهيئة المعلم والمتعلم إلى مزايا هذا النوع من التعليم.