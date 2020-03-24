«تنفيذي أم القيوين» يناقش تدابير مواجهة «كورونا»

المصدر: أم القيوين - وام

ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي ناقش التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في أم القيوين لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى جاهزية واستعدادات الجهات المختلفة بالإمارة.

حضور

حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ورؤساء الدوائر المحلية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

تثمين

وثمّن سمو ولي عهد أم القيوين مساهمات القطاع الخاص في تقديم الدعم لمواجهة وباء كورونا «كوفيد - 19»، معرباً سموه عن تقديره للقطاع الخاص بالإمارة لما يقوم به من دعم ومساندة.

توجيه

ووجّه سموه أمانة المجلس التنفيذي بمتابعة ودعم الجهات المتضررة، وتشكيل لجان متابعة من الأمانة العامة للمجلس والتواصل مع الجهات المتضررة.