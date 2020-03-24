خليفة بن محمد يؤكد جهوزية المتطوعين لمكافحة «كورونا»

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، جهوزية المتطوعين لتحصين الوطن من أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع الجهات الطبية والمعنية.

وقال: تهدف هذه المبادرة الجماعية التي تم إطلاقها إلى التشاركية، والحفاظ على إيجاد منهج تطوعي يجمع المتطوعين والجهات المختصة، في إطار المسؤولية المجتمعية، وتماشياً مع المساعي الهادفة إلى توفير خدمات ذات رعاية صحية متكاملة للمجتمع.

وأضاف: باستطاعة المتطوعين والمتطوعات أداء جميع الأدوار والمهام الميدانية المطلوبة، بعد إخضاعهم للبرامج الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف الجهات الطبية، انطلاقاً من الأهداف الإنسانية الرامية إلى الخدمة الطوعية، والوقوف على أي مستجدات في حال اتساع احتياجات المجتمع ومؤسساته.

وذكر أن جمعية واجب التطوعية، وفريق فزعة التطوعي، وشركائهما، على استعداد لمناقشة الأمور التنظيمية الواجب توافرها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تبعاً لتعليمات الجهات الحكومية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأطراف الصحية والمعنية.

وأكد أن المتطوعين على استعداد وتأهّب تام لتلبية نداء الواجب في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، ودولة الإمارات ليس بمعزلٍ عنها، مما يسهم في تحصين الوطن داخلياً، ومد أواصر المشاركة الإيجابية، وتعزيز معاني الترابط بين مختلف أفراد المجتمع، لافتاً إلى أنهم على إدراك تام للمهام المقبلين عليها، وهم يومياً على تواصل معنا للوقوف على آخر المستجدات، والتعامل مع أي ظروف طارئة تتطلب التكاتف والترابط المجتمعي.