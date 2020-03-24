الإمارات تشدد إجراءات الوقاية في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

شددت دولة الإمارات إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وجميع الموجودين على أرض الدولة، وقررت الإمارات عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والموجودين حالياً في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، فيما أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

وتفصيلاً، قررت دولة الإمارات عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والموجودين حالياً في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين بالخارج وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة فيروس «كورونا».

تدابير

وحرصاً من وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، الموجودين في الإمارات، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، دعت الوزارة الجميع، إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية (للعائلة من البيت الواحد) ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، ومن يخالف ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

رحلات

وكانت السلطات المعنية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر الليلة قبل الماضية: إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مراكز

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات قررتا إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم ويستثني «في أسواق الأسماك والخضار واللحوم» التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة.

كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت» والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

اشتراطات

ذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حال لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب و طاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.