«صحة دبي» تكرّم رجال أعمال داعمين لجهودها

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة الصحة بدبي مجموعة المساهمين والداعمين للجهود الصحية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ممن بادروا بمساهمات مادية وعينية، تعزيزاً للرعاية الصحية المتكاملة ومنظومة الوقاية من الأمراض، التي توفرها الهيئة تجاه هذا التحدي العالمي.

شملت قائمة المساهمين والداعمين من رجال الأعمال والشخصيات المجتمعية: بطي عبيد الملا رئيس مجلس إدارة مجموعة الملا، وعبد الله عبد الكريم العارف رئيس مجلس إدارة مجموعة العارف للاستثمار، وحمودة غانم بن حمودة «مجموعة بن حمودة».

وأعرب المساهمون والداعمون من رجال الأعمال، عن اعتزازهم بالاصطفاف خلف ما تبذله هيئة الصحة بدبي من جهود وما توفره من مناخ استشفاء صحي مميز في مستشفياتها، وما تقدمه من عناية طبية متكاملة، إضافة للجهود الوقائية الرامية إلى حماية المجتمع من فيروس كورونا.

وقالوا: إن العالم كله يمر بأزمة صعبة من جراء فيروس كورونا، وأن هذا الوقت يحتاج إلى التضافر والمساهمة، وتحرك عاجل للدعم من قبل رجال الأعمال وكل من لديه الإمكانيات لتعزيز قدرات هيئة الصحة بدبي، لتخطي التحدي الذي يواجه العالم كافة.

ولدى استقباله المساهمين في مقر إدارة الهيئة، أمس، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الإسهامات المجتمعية والأعمال النبيلة واحدة من القيم الأصيلة والمتجذرة في دولة الإمارات، وقد أرسى دعائمها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال رسائله الإنسانية بالغة المعاني، والتوجيه بسن التشريعات والنظم التي تحفظ لهذه القيمة استمراريتها. وأضاف أن الإمارات ستظل زاخرة بالمبادرين والداعمين من رجال الأعمال والمال والشخصيات المجتمعية، كما ستظل سباقة بالخير والعطاء والأيادي البيضاء التي تنبسط لكل العالم، كما تنبسط في مثل هذه الأوقات الصعبة.

اعتزاز

وأعرب معاليه عن اعتزاز الهيئة وتقديرها لكل من بادر بمساهماته المادية والعينية لدعم خدماتها الصحية، لافتاً إلى أن الهيئة مازالت تتلقى العديد من المبادرات والمساهمات، من رجال الأعمال والشخصيات المجتمعية، وأن هذا هو ما يرسخ قيمة العطاء في نفوس الأجيال الحالية والقادمة.