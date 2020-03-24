«تطوير البنية التحتية» توفر 35 آلية ومضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، مواصلة فرق الطوارئ بالوزارة لعمليات سحب تجمعات مياه الأمطار من الأنفاق والطرق الاتحادية في رأس الخيمة، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة أول من أمس.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم جهود الدوائر المحلية في رأس الخيمة بتوفير 35 آلية ومضخة لسحب تجمعات المياه من أنفاق الطريق الدائري وشارع الشيخ محمد بن زايد كأولوية لفتح الطرق أمام الحركة المرورية، تماشياً مع قيام فرق الطوارئ بالوزارة وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع التابعة للوزارة بالتعامل مباشرة بصيانة النقاط المتضررة.

وأكد الحمادي، تسريع الإجراءات في إنجاز الحلول الدائمة لمنع وصول مياه الأودية إلى مساكن الأهالي وخاصة منطقة الفحلين، لافتاً إلى أن تكاتف الجهود والتنسيق الفعال بين الوزارة والدوائر المحلية في المناطق الشمالية ساهم في سرعة التعامل ومعالجة الآثار الناتجة عن جريان مياه الأودية الجبلية، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار بالجسور والمعابر على الطرق الاتحادية، نتيجة لتصميمها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لمقاومة تلك الظروف المناخية.

من جانبها تواصل فرق إدارة الطوارئ والأزمات المحلية في رأس الخيمة جهودها في توفير احتياجات أهالي منطقة الفحلين، وذلك بعد نقل العديد من الأسر للإقامة داخل أحد فنادق الإمارة، ونقل بعض المرضى من كبار السن إلى مستشفيات الإمارات لتلقي الرعاية.