3 خدمات إلكترونية جديدة في بلدية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أطلقت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة ثلاث خدمات إلكترونية جديدة أمام المتعاملين، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية للاستفادة منها دون الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة، وتشمل الخدمات الجديدة، إصدار شهادة البيع الحر، وطلب إصدار شهادة صحية لتصدير المواد الغذائية، وطلب اعتماد البطاقة التعريفية للمواد الغذائية.

ويأتي تحويل الخدمات الثلاث إلى إلكترونية تماشياً مع استراتيجية دائرة بلدية رأس الخيمة، والتي تشمل 83 خدمة تم تحويلها إلى إلكترونية وذكية بمعدل 76 خدمة إلكترونية و7 خدمات ذكية، من مجموع 176 خدمة مقدمة للمتعاملين، بالإضافة لتحول جميع خدمات إدارة المباني في الدائرة إلى إلكترونية وذكية بمعدل 100%.

وأكدت الدائرة، استمرارها في تحويل خدماتها الورقية إلى إلكترونية، بهدف تقليص عدد المتعاملين المترددين داخل مراكز خدمة العملاء بالدائرة، وتوفير الوقت والمجهود عليهم، للوصول إلى أقل عدد متعاملين داخل مراكز تقديم الخدمات من خلال إنهاء المتعامل لجميع الإجراءات من أي موقع متواجد فيه.