«الوطني للأرصاد» يحيي اليوم العالمي للأرصاد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

احتفى المركز الوطني للأرصاد بذكرى اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يصادف 23 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «لنحافظ على كل قطرة ماء فكل قطرة أثمن من أن تهدر».

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف دول العالم للمساهمة في ضمان أمن المياه.

وقال المندوس: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات واستراتيجية الدولة للأمن المائي 2036، يسعى المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامجه الرائد لبحوث علوم الاستمطار وجهوده العملية في مجال تلقيح السحب إلى لعب دور محوري في تنفيذ تلك الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في دولة الإمارات».

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن إحياء اليوم العالمي للأرصاد الجوية يأتي ضمن جهود المنظمة الحثيثة لتعزيز سبل وصول المجتمعات إلى إمدادات المياه النظيفة والآمنة وتحسين قدرات الدول على التنبؤ بالطقس في الوقت الذي يواجه العالم تحديات متزايدة بسبب الإجهاد المائي والفيضانات وموجات الجفاف ونقص المصادر المائية النظيفة.