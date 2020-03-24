663 ألف رحلة لمركبات التأجير الذكي في دبي منذ 2017

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد رحلات التأجير الذكي في دبي من إطلاقها في عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي حوالي 662 ألفاً و794 رحلة مسجلة ارتفاعاً بنسبة %400 منذ إطلاقها في العام الأول والذي بلغ عدد الرحلات فيه 156 ألفاً و740 رحلة.

طلب متنامٍ

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومة دبي، ونظراً للطلب المتنامي على هذه الخدمة تم زيادة عدد مركبات التأجير الذكي من 200 إلى 400 مركبة في المرحلة الأولى، فيما أصدرت الهيئة موافقة مؤخراً لرفع العدد إلى 800 مركبة في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن معدل التشغيل للمركبات 5 رحلات يومياً لكل مركبة.

وأوضح أن مركبات التأجير الذكي متوزعة على أكثر من 45 موقعاً مرتبطة جميعها مع وسائل النقل الجماعي في دبي، وتوفر الخدمة بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لا يحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم.

ولفت إلى أن خدمة التأجير الذكي تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة، مشيراً إلى أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وأنه عند الانتهاء من استخدام المركبة يتم إغلاقها عبر التطبيق.

نقطة البداية

وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في دبي باستخدام مركبة التأجير الذكي لمدة 6 ساعات فقط باليوم، وتبلغ التكلفة 30 درهماً للساعة في حال عدم إعادة المركبة إلى نقطة البداية كما يتم احتساب 24 درهماً للساعة، في حال إعادة المركبة إلى نقطة البداية.

وأوضح أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المُصرّح به عند استخدام المركبة، على أن يُبلّغ المستخدم الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، ولا يتجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها، وكذلك عدم السماح للغير بقيادة المركبة.

وأكد أنه يوجد شركتان مزودتان للخدمة وتتوافر تطبيقاتهما عبر متجري أبل واندرويد وستضاف الشركة الثالثة المشغلة فور انتهائها من استكمال الإجراءات اللازمة، وبذلك يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة .