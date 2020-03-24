حمدان بن محمد: التباعد الاجتماعي بات ضرورة لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعاً لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نتابع يومياً ما يجري حول العالم فيما يتعلّق بتفشي فيروس «كورونا» المستجد (COVID-19)، ونرى أن الوضع يزداد سوءاً بشكل ملحوظ.

لكن، بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة، استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة».

وأضاف سموه: «من الآن، وللحفاظ على سلامة المجتمع، علينا جميعاً أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا. نحن في «دبي» لسنا بمعزل عما يشهده العالم».

وتابع سموه: «هذا الوباء يمثل تهديداً حقيقياً لنا جميعاً، ولعائلاتنا، ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبابنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن، وهذه مسؤولية على الجميع بدون أي استثناء. # خلك في البيت».

وقال سموه «التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعاً لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا».

وأضاف سموه: «لنتذكر جميعاً، نحن أقوى بتضامننا. نحن هنا من أجلكم، ونحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعاً وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في ظل هذه الظروف».