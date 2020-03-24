تعرف على الاستثناءات المتعلقة بقرار إغلاق مراكز التسوق في الإمارات

المصدر: وام

عطفاً على القرار المتعلق بإغلاق "مراكز التسوق لمدة أسبوعين وملحقاته".. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أن القرار يستثني من التطبيق كلا من "البقالات والسوبر ماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات كافة" والتي تعمل داخل مراكز التسوق وخارجها.

وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أمس إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثنى" في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم "التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة .

كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.