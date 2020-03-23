حمدان بن مبارك: إعفاء ملاك الفنادق التي تديرها المؤسسة الوطنية للسياحة من مصروفات الإدارة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، إعفاء جميع ملاك الفنادق الذين عهدوا إلى المؤسسة بإدارة فنادقهم من جميع الأتعاب والمصروفات الخاصة بالإدارة لمدة 3 شهور، وذلك في إطار دعمها لجهود الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك في تصريح له: «يأتي القرار الجديد في أعقاب قرار المؤسسة إعفاء كافة المستأجرين للمحال التجارية والمطاعم في الفنادق التي تملكها من الإيجار لمدة 3 شهور»، مشيراً إلى أن المؤسسة تُعدّ أولى مؤسسات وشركات الإدارة المحلية والدولية التي تتخذ مثل هذا القرار.