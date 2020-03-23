مجموعة ثومبي في عجمان تخصص أسرّة لمجابهة كورونا

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

نفذت أنشطة التعليم الطبي وأنشطة البحث والرعاية الصحية في مجموعة ثومبي عدة خطوات عبر هيئاتها في مختلف الإمارات بهدف دعم مبادرات حكومة الإمارات في مواجهتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استراتيجية تم وضعها باستخدام التكنولوجيا واحتياطات السلامة وبرامج التوعية والتدريب وتعزيز الثقة، بالإضافة إلى التخفيضات على أسعار العلاجات والفحوص والمواد الصيدلانية الأساسية، وذلك بحسب الدكتور ثومبي محيي الدين مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي، والذي أكد أن المجموعة خصصت أسرة لتلبية متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

فريق عمل

وأضاف أنه تم تشكيل فريق للعمل مع كافة الجهات، حيث تم تزويد وزارة الصحة بالممرضات والمساعدة المطلوبة لتلبية أي احتياجات، إضافة إلى نشر الوعي وتوفير الاستشارات عن بُعد للمرضى لتمكنهم من الحصول على العلاج المناسب من المنزل، مبينا أن وحدات مكافحة العدوى ضمن قسم الرعاية الصحية التابع لمجموعة ثومبي قامت بنشر التوعية بين العاملين في قطاع الصحة من خلال تقديم المحاضرات والتوجيهات والقيام بتدريب عملي في كافة المراكز، كما خضع موظفو مكتب الاستقبال وطاقم ممرضي الطوارئ وأطباء الطوارئ وأطباء وحدة العناية المركزة لتدريب خاص حول كيفية الوقاية والتشخيص المبكر للحالات.

‏توصيل

وقال ثومبي إن شبكة صيدليات ثومبي عملت على توصيل الأدوية إلى المنزل، كما أعلنت عن تخفيضات على سعر المواد الأساسية مثل معقمات الأيدي، كما أن المختبرات الحاصلة على اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض في مختلف الإمارات تقدم مجموعة عيّنات للقيام بالاختبارات العامة والدورية من المنازل، وذلك تجنباً للازدحام، كما طبقت جامعة الخليج الطبية برنامج التعلم عن بعد لضمان سير الدورة الدراسية وشملت بدعمها جميع الطلاب، مبيناً أنه يتم إرشاد الموظفين والعملاء بصورة منتظمة حول أهمية التعقيم وغسل اليدين والمحافظة على مسافة آمنة عن الآخرين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وقد تمّ تجهيز أماكن العمل بعدد أكبر من معقمات اليدين ومستلزمات النظافة الصحية، كما يتمّ التحقق من درجات الحرارة بشكلٍ منتظم من أجل طمأنة الموظفين والزوار حول الإجراءات الوقائية وحالة اليقظة في المكاتب، بالإضافة لزيادة وتيرة عمليات التنظيف والتعقيم، كما يتم اتخاذ تدابير للعمل من المنزل حيثما يكون ذلك ممكناً.