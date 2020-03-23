"اقتصادية رأس الخيمة" توجه بإغلاق مراكز التسوق والأسواق المفتوحة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد ابوالفتوح

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اليوم تعميماً يقضي بإغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم وذلك اعتباراً من يوم الخميس 26 مارس الجاري وحتى 9 أبريل المقبل.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن التعميم يتضمن إلزام المطاعم سواء أكانت داخل المراكز أو الأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة بعدم استقبال الجمهور داخل المطعم، والاقتصار على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وطلبات السيارات.

وأضاف: يأتي التعميم ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ويستثنى من هذا التعميم منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومحال البقالة، و"السوبر ماركت"، والصيدليات، وأسواق الجملة المفتوحة المخصصة لبيع الأسماك والخضار واللحوم التي تتعامل مع شركات التوريد بالجملة.

وستقوم إدارة الرقابة بالدائرة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.