"في بي إس" تقدم مستلزمات صحية بقيمة مليون درهم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

قدمت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية المتخصصة، دعماً لوجستياً لتكريس جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية، من خلال توفير مستلزمات صحية متنوعة، بقيمة مليون درهم، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والتشاركية مع الوزارة.

وأشادت وزارة التربية والتعليم، بالأدوار المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات والجهات المتعددة على مستوى الوطن، من خلال تعزيز بصمتها المجتمعية ومساهمتها في دعم جهود الدولة في تحقيق أعلى معايير الاستدامة والتنمية الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن مجموعة "في بي إس" هيلث كير من المؤسسات الرائدة والشركاء الاستراتيجيين للوزارة، واسهاماتها المجتمعية متنوعة، نابعة من حرصها تعزيز العلم المشترك الذي يعود بالنفع على المجتمع المدرسي، ويتمثل أحد أشكال هذا الدعم في مبادرتها هذه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شامشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية: «تكمن مسؤوليتنا في تقديم كل أشكال الدعم والخدمات الممكنة لمختلف المؤسسات التي تعمل بأقصى طاقتها لحماية المجتمع من أي اخطار صحية، مشيداً بالجهود المقدمة التي تبذلها كافة الجهات المعنية بالدولة وحرصها على توفير بيئة آمنة لكافة مكونات المجتمع التربوي».