عمر غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية: من أجل الإمارات ابقوا في منازلكم

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية رسالة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، عن الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم وما تقوم به الدولة من الإجراءات الاحترازية، فعلينا كأفراد تحمل المسؤولية والبقاء في المنازل، مشيراً الى الابتكار في استغلال هذا الوقت والتسامح مع أفراد العائلة في ظروف قد تكون متوترة ومضغوطة.

وقال غباش آن الآون لنتكاتف ونعزز جهود قيادة وحكومة دولة الإمارات الحبيبة للتصدي لهذا التحدي الكبير.. مشيراً إلى أنه آن الآوان لنضحي بوقتنا وراحتنا ونبقى في منازلنا ولا نسمح للفيروس أن ينتقل وينتشر بيننا.

ودعا غباش للجميع بالصحة والسلامة وخلوة ذاتية مثمرة.