وجه عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية رسالة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، عن الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم وما تقوم به الدولة من الإجراءات الاحترازية، فعلينا كأفراد تحمل المسؤولية والبقاء في المنازل، مشيراً الى الابتكار في استغلال هذا الوقت والتسامح مع أفراد العائلة في ظروف قد تكون متوترة ومضغوطة.
وقال غباش آن الآون لنتكاتف ونعزز جهود قيادة وحكومة دولة الإمارات الحبيبة للتصدي لهذا التحدي الكبير.. مشيراً إلى أنه آن الآوان لنضحي بوقتنا وراحتنا ونبقى في منازلنا ولا نسمح للفيروس أن ينتقل وينتشر بيننا.
ودعا غباش للجميع بالصحة والسلامة وخلوة ذاتية مثمرة.
#عمر_غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية: من أجل #الإمارات ابقوا في منازلكم https://t.co/4nJurLJfmw@OmarSaifGhobash#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#وقاية_وأمان #صحتكم_أمانة #الوعي_أهم_وقاية#كوفيد_19#COVID19 #coronavirus#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Jj912dyne0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ مارس ٢٠٢٠