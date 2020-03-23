بلدية عجمان تعقم جسور المشاة في الإمارة

المصدر:
  • عجمان ــ البيان
التاريخ:

تواصل الدائرة البلدية والتخطيط في عجمان تكثيف جهودها لتعقيم كافة أرجاء الإمارة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت فرق ميدانية تابعة لقطاع الصحة العامة والبيئة بعمليات التعقيم والتطهير لجسور المشاة في عجمان، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

 

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