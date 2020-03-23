"هيئة التأمين": نعمل مع الشركات لضمان أفضل خدمات الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت هيئة التأمين أنها تؤدي دورها الرقابي والتنظيمي بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة به بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في ظل تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».

وأوضحت الهيئة، في رسالة اليوم بشأن تداعيات الفيروس، انها تعمل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب ووصول خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

وذكرت الهيئة انها اتخذت كافة التدابير لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات للمتعاملين من شركات ومهن مرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق من خلال الخدمات الالكترونية والذكية، كما تحرص الهيئة على جاهزية قطاع التأمين لتوفير الخدمات التأمينية لكافة المستفيدين من التأمين.

ولفتت الهيئة إلى مبادرتها بإنشاء صفحة مستقلة في موقعها الإلكتروني تحت عنوان «التأمين وتداعيات فيروس كورونا»، في إطار سلسلة المبادرات والتدابير والاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على السلامة والصحة وزيادة التوعية والتثقيف التأميني لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والمتعاملين والشركاء للحد من انتشار هذا الفيروس.

ومن بين جهود هيئة التأمين، تمكين العملاء والمراجعين من تحميل تطبيق الهيئة الذكي توفيراً للوقت والجهد، كما بدأت تفعيل منظومة العمل عن بعد في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء، إلى جانب مواصلة مبادرات وخطط تدريب المواطنين العاملين في القطاع عن بعد بالتعاون مع معهد التأمين القانوني ومعهد الامتثال الدولي في المملكة المتحدة.

كما طالبت الهيئة جميع الشركات في تعميم سابق بضرورة تفعيل خطة التعافي من الطواري لضمان استمرارية الاعمال والتي يجب أن تحتوي على توفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد.