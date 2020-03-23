شرطة أبوظبي تحدد مواعيد العمل بمراكز إسعاد المتعاملين والفحص الفني للمركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة ابوظبي اليوم عن مواعيد العمل بمراكز خدمة إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات ومديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي من الساعة 8 صباحا لغاية 4 مساء.

ودعت الجمهور الى إنجاز خدماتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي.

كما أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة ابوظبي مواعيد ساعات العمل في مراكز الفحص الفني "الخفيف والثقيل "للمركبات في جميع مناطق إمارة أبوظبي اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار اخر.

وتكون مواعيد العمل ‪من الأحد إلى الخميس في أبوظبي على النحو التالي:

في مباني السلامة الرئيسي في أبوظبي من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشر مساء، و مصفح من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء ،وفي عالم للسيارات والقلعة من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشر مساء وفي السمحة وبني ياس وياس مول والاستقلال ،ومدينة خليفة من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء.

اما في منتزه خليفة من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشر مساء، وفي قصر البحر من الثامنة صباحا ولغاية الثانية عشر صباحا، وفي المسعود للسيارات من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء.

العين

وفي مباني السلامة الرئيسي بالعين والبطين من السابعة صباحاً ولغاية الحادية عشر مساء، وفي مزيد ومساكن والوجن والفقع ورماح من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.

الظفرة

أما في الظفرة في مباني السلامة بمدينة زايد من السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، والرويس مول وغياثي وليوا ودلما والمرفأ والسلع من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.

المركبات الثقيلة

كما حددت المديرية، مواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الثقيلة "أمان " على النحو التالي:

أبوظبي

يكون العمل في مركز مصفح

من السابعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً، ‪من الأحد إلى الخميس، ومن السابعة صباحاً ولغاية الثالثة ‪مساءً يوم السبت.

العين

وفي مراكز الساد والهير والقوع، من السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساء ‪من الأحد إلى الخميس أما في مزيد من السابعة صباحاً ولغاية الثالثة ‪مساءً يوم السبت.

الظفرة

أما في مدينة زايد في منطقة الظفرةً من السابعة صباحاً لغاية الثالثة مساءً ‪من الأحد إلى الخميس.