"ديوا" تحتفي بـ "ساعة الأرض"

المصدر: وام

تحتفي هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالحدث العالمي البيئي "ساعة الأرض" تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وبمشاركة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

ودعت الهيئة المتعاملين وجميع أفراد المجتمع إلى إظهار دعمهم لكوكب الأرض من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، حيث تشارك أبرز معالم دبي وعدد كبير من المباني الحكومية والخاصة في هذه المبادرة البيئية العالمية عبر إطفاء الأضواء خلال تلك الساعة التي تنظم هذا العام تحت شعار "عبر بصوتك من أجل الطبيعة".

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باتت دبي نموذجاً يُحتذى في الاهتمام بمختلف القضايا البيئية ودعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن دبي كانت أول مدينة عربية تشارك في "ساعة الأرض" في عام 2008، بما يؤكد دورها السبّاق في دعم واحتضان المبادرات والفعاليات التي تعزز الوعي العام بالقضايا البيئية.

ودعا الطاير المتعاملين وجميع أفراد المجتمع للمشاركة في "ساعة الأرض" التي تهدف إلى التوعية بخطر ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة اليومية.

وقال : يتجاوز الهدف من "ساعة الأرض" إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة 60 دقيقة، حيث يتمثل الهدف الأسمى في تعزيز المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والتعهّد بحماية كوكب الأرض والمحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة من خلال اتباع نمط حياة مستدام والتأكيد على أهمية توحيد الجهود وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأخطار البيئية لضمان مستقبل مشرق ومستدام لأجيالنا القادمة.

يشار إلى أن إمارة دبي حققت نتائج مهمة في تقليل استهلاك الكهرباء خلال "ساعة الأرض 2019" حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في الإمارة قدره 267 ميجاوات، بما يعادل انخفاضاً قدره 114 طناً من الانبعاثات الكربونية .. ويمكن لأفراد المجتمع التعهد بحماية الأرض وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب بظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) .