الشؤون الإسلامية: رسائل توعوية لكبار المواطنين والمقيمين للحد من كورونا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرصها على التكامل والانسجام التام مع جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية في الدولة بشأن اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد «كوفيد ـ 19» والتفاعل الإيجابي، حيث تقوم الهيئة في هذه المرحلة الاستثنائية بتقديم العديد من البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى تفعيل منصاتها مع الجمهور لتقديم رسائل توعوية ومجموعة من المقاطع التصويرية والمقابلات والتغريدات والتعليمات والإرشادات عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها، داعية الجميع الى تقديم دور إيجابي يساهم في استقرار المجتمع واطمئنانه.