طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون شمالية غربية - غربية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س أحيانا على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 19:48 والثاني عند الساعة 07:43 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند 22:16 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والثاني عند الساعة 04:37 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 75 35

دبي 24 20 75 35

الشارقة 23 20 75 35

عجمان 24 20 85 40

أم القيوين 23 19 85 35

رأس الخيمة 23 20 85 40

الفجيرة 26 20 90 35

العين 24 17 80 30

ليوا 26 16 80 30

الرويس 24 19 85 30

السلع 25 19 85 30

دلما 24 20 90 35

طنب الكبرى 23 19 90 40

طنب الصغرى 23 19 90 40

أبو موسى 23 19 90 40