45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم في إحاطتها الإعلامية حول مستجدات الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 198 حالة.

تم الإعلان بحضور المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي لدولة الامارات، الدكتورة فريدة الحوسني، وتم عقد الإحاطة إلكترونياً بهدف اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتجنب التجمعات، فيما استقبلت المتحدث الرسمي الاستفسارات الإعلامية عبر برنامج واتس أب، خلال بث الإحاطة على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.