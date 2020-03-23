محمد بن زايد يوجه قضاء أبوظبي بإيقاف تنفيذ الاخلاءات في القضايا الايجارية لمدة شهرين

المصدر: وام

في إطار حرص القيادة الحكيمة على تقديم أشكال الدعم كافة لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الايجارية وكل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه ، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.

وتهدف مبادرة سموه إلى تخفيف الضغوط عن فئات المجتمع كافة خلال هذه الظروف التي يمرون بها.