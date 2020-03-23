محمد بن راشد يجري اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " رعاه الله"  اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي، وذلك ضمن متابعت سموه اليومية لتفقد سير عمل الفريق وإجراءات التصدي لفيروس كورونا .

وقال سموه مخاطبا أعضاء الفريق الطبي : "أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة".

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