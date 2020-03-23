محمد بن راشد يجري اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " رعاه الله" اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي في دبي، وذلك ضمن متابعت سموه اليومية لتفقد سير عمل الفريق وإجراءات التصدي لفيروس كورونا .
وقال سموه مخاطبا أعضاء الفريق الطبي : "أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة".
#محمد_بن_راشد يجري اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الطبي ضمن متابعته اليومية لتفقد سير عمل الفريق وإجراءات التصدي لفيروس #كورونا ويؤكد:— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 23, 2020
أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة @HHShkMohd @DHA_Dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tEZ8qpst6o