شرطة عجمان: لا صحة بإجراء حجر لأهل منزل في عجمان

المصدر: عجمان-البيان

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان إشاعة إجراء حجر صحي لأهل منزل في عجمان بسبب عامل توصيل مصاب بفيروس كورونا المستجد.

واكد العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان ان الإشاعة التي تم نشرها في برنامج التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) حول قيام شرطة عجمان بإجراء حجر على منزل في إمارة عجمان بسبب طعام تم توصليه اليهم من قبل عامل مطعم مصاب بفيروس كورونا.،كلام غير صحيح.

وشدد مدير عام العمليات الشرطية وحذر من تداول هذه الشائعات الكاذبة والاخبار الزائفة ونشرها، مؤكداً أن هذا المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الشرطة سوف تتخذ كافة الاجراءات لضبط مروج هذه الاشاعة ومحاسبته وتحويله للمساءلة القانونية لتطبق عليه العقوبات الصادرة بشأن كل من ينشر الاشاعات التي تمس الأمن وتثير القلق بين الناس، مشدداً على ضرورة عدم تداول واعادة نشر الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.