مدني الشارقة يطبق نظام التفتيش عن بعد لاصدار شهادة الإنجاز

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بتطبيق نظام التفتيش عن بعد بغرض إصدار شهادة الإنجاز وشهادة استيفاء شروط الوقاية من الحريق للمباني والمنشآت، وجاء تطبيق هذه الفكرة استجابة لتعليمات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق نظام العمل عن بعد في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم جراء انتشار مرض كورونا ( Covid 2019 ).

فحص



وتكمن الفكرة في قيام مقاول الحريق أو الاستشاري بتحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية أو الألواح المحمولة في موقع البناء أو المنشأة وفحص كافة الأنظمة التي يتطلبها الدفاع المدني وتشمل أنظمة الإطفاء والانذار وأنظمة التهوية والتحكم بالدخان وأخذ القراءات والتعليمات من قبل مهندسي الدفاع المدني عبر التطبيق دون الحاجة إلى زيارة الموقع.

وأكد العقيد سامي النقبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أن تلك الخطوة تأتي كإجراء احترازي للحفاظ على كافة الموظفين من الاختلاط والإلتزام بالتعليمات في هذا الشأن وتوفير الجهد والوقت وتقليل الكلفة.