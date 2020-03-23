صندوق الوطن يطلق تحدي جائزة القرن لدعم حلول مبتكرة لإعادة استخدام المياه الملحية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق صندوق الوطن تحدياً جديداً، تحت مظلة جائزة القرن، بعنوان «حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة»، وذلك لإيجاد حلول مبتكرة لإعادة استخدام المياه شديدة الملوحة، الناتجة عن عمليات تحلية المياه، بهدف تصنيع مواد بنائية.

وتتضمن «جائزة القرن»، سلسلة من المسابقات العلمية العالمية، الهادفة إلى تحفيز الطلبة والباحثين والعلماء والجهات الاتحادية والحكومية والشركات الخاصة، على إيجاد حلول مبتكرة لأكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية.

وينطلق التحدي، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية، وبالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، ويسعى لإيجاد حلول مبتكرة لحماية النظام البيئي والحياة البحرية في منطقة الخليج العربي، وتمكين قطاع البناء والعقارات الصديق للبيئة، ومواجهة تحديات ندرة المياه في الإمارات، ودعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

مساهمة

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إنه: «رغم مساهمة عمليات تحلية مياه البحر في ازدهار المجتمعات بالمناطق الصحراوية الجافة، إلا أن المنتجات الثانوية لعملية التحلية، والمتمثلة في المياه شديدة الملوحة «المياه الملحية الراجعة»، تشكل خطراً كبيراً على صحة الأنظمة البيئية البحرية، حيث إن تصريف المياه الملحية الراجعة، يزيد من ملوحة مياه البحر المحيطة، ويقلل من مستويات الأكسجين، ما يؤثر في الحياة البحرية، وباعتبارنا السلطة البيئية المختصة في إمارة أبوظبي، تعتبر المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، أحد مسؤولياتنا الرئيسة، كما أن مراقبة تصريف المياه الملحية الراجعة، يندرج ضمن أحد أهم أولوياتنا».

من جانبه، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «نفخر بكوننا من أوائل الشركاء لصندوق الوطن، وبما نلعبه من دور مهم في دعم بناء مستقبل مشرق ومستدام للجيل القادم من أبناء الإمارات، وتنبع مساهمتنا في الصندوق، من منطلق التزامنا باستراتيجيتنا للاستدامة، التي تتمحور حول خمس ركائز، تشمل الاقتصاد والمجتمع والإنسان والبيئة والحوكمة».

رؤية

من جهته، قال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «يتماشى هذا التحدي، مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ورسالتنا في صندوق الوطن، من خلال تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة، حيث يسعى الصندوق للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات، لدعم المبتكرين والباحثين بأفكار تعزز التنمية المستدامة في دولتنا».

وأضاف: «سعداء لتوحيد جهودنا مع ثلاثة من الشركاء والداعمين المؤثرين في هذا التحدي، وهم هيئة البيئة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، كما أننا على ثقة بأن الخبرة والمعرفة المشتركة لجميع الشركاء المعنيين، ستضمن نجاح التحدي، وستساعد على تحقيق الأهداف المستدامة».

بدوره، قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعد الاستدامة جزءاً أساسياً من مهمة الشركة، حيث نسعى لتطوير طرق جديدة ورائدة لإنتاج المياه والكهرباء بشكل أكثر كفاءة واستدامة، باستخدام التقنيات المتقدمة، لتقليل نسبة الكربون، ونحن سعداء بالشراكة مع صندوق الوطن لدعم جائزة تحدي «حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة»، لدعم الباحثين في جهودهم، لإيجاد وسائل لتصريف المياه الملحية الراجعة، وذلك عبر رؤيتنا وخبراتنا، التي ستسهم بتحديد كيفية تحقيق مستقبل مستدام، ونتطلع لأن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التحول المنشود في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، إلى جانب العمل نحو تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».