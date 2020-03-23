مواطن يضع منزله و5 مساكن تحت تصرف الدولة لتحويلها حجراً صحياً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلن المواطن طارق بن يهمور الحبسي من إمارة رأس الخيمة، عن وضع مسكنه بالإضافة لمجموعة من المساكن مكونة من 5 منازل تحت تصرف الدولة لتحويلها إلى حجر صحي، رغبة منه في دعم جهود الدولة الصحية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحبسي، أن تلك المبادرة تأتي كرد لجميل الوطن والقيادة الرشيدة، وانطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية، لتقديم الدعم للوطن والمجتمع، تأكيداً على قوة البيت الإماراتي وتكاتف الشعب والقيادة ضد جميع المخاطر التي قد تواجه الوطن في تلك الظروف.

وأشار إلى أن المساكن تم تقديمها للحصول على الموافقة من وزارة الصحة وفق الاشتراطات ومتطلبات الحجر الصحي، مؤكداً أن كل مواطن ومقيم يتحمل الآن مسؤولياته لضمان سلامة المجتمع، من خلال التزامه وأفراد عائلته تعليمات الجهات المختصة بشأن البقاء في المنزل، معبراً عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الذي تطلبه حكومة دولة الإمارات، التي تسير بنا إلى بر الأمان من خلال المواجهة الفعالة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.