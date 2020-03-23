مصرف عجمان يطلق مبادرات جديدة

المصدر: (عجمان - وام)

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قرر مصرف عجمان تقديم مجموعة مبادرات تهدف إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز استمرارية الأعمال في الدولة. وبادر المصرف بتقديم حزمة من المبادرات المجتمعية بالإضافة للمبادرات المصممة للمتعاملين معه وذلك من خلال التسهيلات والحوافز ومن بينها دعم قطاع التعليم بـ300 ألف درهم لشراء وتوزيع عدد من أجهزة الحاسب الآلي المحمولة التي يتطلبها نظام التعلم عن بعد.

‏‎تأتي هذه المبادرات من إيمان مصرف عجمان الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع وحرصه على سعادة عملائه ومن إيمانه بدوره الأصيل كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكشريك استراتيجي لحكومة عجمان وحكومة الإمارات في تحقيق الأجندة الوطنية التي تركز على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وتضمنت مبادرات المصرف التي تهدف لضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمات للجميع تقديم عروض خاصة لمواطني الدولة يحق بموجبها لجميع المتعاملين من المواطنين الحصول على تأجيل بدون ربح لمدة ثلاثة أشهر على منتجاتهم التمويلية «التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري».. كما يمكن لجميع عملاء مصرف عجمان الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية التقدم بطلب للحصول على إجازة سداد لمدة ثلاثة أشهر بدون رسوم كذلك شملت المبادرات إعفاء جميع المتعاملين الذين يتقدمون بطلب للحصول على منتجات تمويل جديدة «تمويل السيارات أو التمويل الشخصي أو التمويل السكني» من الرسوم بنسبة 50%.