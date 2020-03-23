«كهرباء دبي» تجدّد دعوتها لترشيد الاستهلاك في اليوم العالمي للمياه

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرصها على إشراك جميع المعنيين في جهود ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتزامناً مع اليوم العالمي للمياه الذي يُصادف 22 مارس من كل عام، جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها للجمهور لتكثيف الجهود المبذولة للمحافظة على مواردنا الطبيعية وضمان استدامتها لنا وللأجيال القادمة.

ويرفع اليوم العالمي للمياه هذا العام شعار «المياه وتغيّر المناخ» للتوعية بأهمية استخدام المياه بكفاءة.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلقت الهيئة مجموعة من المبادرات التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع وعي جميع المعنيين حول قضايا المياه التي يشهدها العالم، وعلى رأسها شح المصادر وتلوثها.

وفي إطار المبادرات التوعوية التي تنظمها الهيئة على مدار العام، عملت الهيئة مؤخراً على توزيع أجهزة «معالجة الهواء لتحويله إلى مياه صالحة للشرب» على مجموعة من المدارس، وذلك ضمن مشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم يستهدف المنشآت التعليمية الحكومية، وشملت المرحلة الأولى توزيع الأجهزة على 16 منشأة تعليمية في إمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع، حيث تطلق على مدار العام، مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة والحملات التوعوية».