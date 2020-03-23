أمطار متفاوتة الشدة تعم الدولة.. وانحسار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، وأحمد أبو الفتوح

شهدت أغلب مناطق الدولة أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحياناً، وتوقع المركز الوطني للأرصاد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً من اليوم. وأدت الأمطار الغزيرة في رأس الخيمة إلى جريان السيول في أودية قداعة واصفني وممدوح والقور، ووادي الفاي في دبا الفجيرة.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً مع سقوط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة خلال النهار بدأت تنحسر في المساء على المناطق الشمالية والشرقية.

وشهدت أمس مناطق عدة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، كما هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على شارعي محمد بن زايد في عجمان ومحمد بن راشد في أبوظبي والقصيدات وخورفكان ومسافي.

وسقطت أمطار غزيرة مع برد على الرحبة والباهية والعجبان ومدينة خليفة في أبوظبي وسيح المهب في الشارقة والمرابع العربية في دبي، وكانت غزيرة إلى متوسطة في سويحان والعين ومدن الظفرة في ليوا ومدينة زايد والمرفأ وطريف وحبشان والشامخة والمصفح وبني ياس وجزيرة أبوظبي والمنهاد في دبي ومدينة محمد بن زايد والشوامخ والوثبة ومناطق متفرقة في العين.

وغطت السحب الركامية مناطق عدة شمالاً وشرقاً وكانت مصحوبة برياح نشطة إلى قوية بلغت سرعتها 60 كم/‏‏س مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً وخاصة في المناطق المكشوفة كما عملت على اضطراب البحر وارتفاع الموج. كما شهدت مناطق أخرى سقوط أمطار متوسطة في الرمس ودفتا وكدرا في رأس الخيمة وأم القيوين ومليحة والذيد.

وسجلت المحطات التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار سقطت على الدولة من بدء الحالة وحتى مساء أمس بواقع 140.4 ملم في جميرا، و72.2 ملم على جبل ينس، و69.3 ملم في جبل مبرح، و63.7 ملم في أم القيوين، و61 ملم في الفقع. كما سجل ميناء الفجيرة 57.2 ملم، و45.4 ملم في الفرفار، و64 ملم في وادي شحة و53 ملم في فلج المعلا و52 في جزيرة المرجان و44 ملم في وادي ضدنا و40 ملم في كلباء و46 في جزيرة الريم وكورنيش أبوظبي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الاثنين غائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً وخاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وفي رأس الخيمة، بادرت الجهات المختصة، مساء أمس، بنقل 25 عائلة من الذين تضررت مساكنهم في منطقة الفحلين وتسكينهم داخل أحد فنادق الإمارة، ضمن الحلول السريعة التي قام بها فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي، بعد محاصرة مياه وادي نقب لأكثر من 170 مسكناً في منطقة الفحلين.