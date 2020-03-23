الإمارات تغلق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة لمدة أسبوعين

المصدر: وام

قررت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثني" في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم "التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة . كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.