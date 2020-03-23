أبوظبي تبدأ تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت حكومة أبوظبي رسميا تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستحدث " كوفيد - 19 " .

وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي إنه وبناء على قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين.

كما سيتم إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق وكذلك الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم بعد 48 ساعة ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة وتلزم المطاعم بالاقتصار على خدمة استلام الطلبات والتوصيل.

و يستثني من قرار الإغلاق الصيدليات ومنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" وكذلك تستثنى شركات التوريد و البيع بالجملة في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم.