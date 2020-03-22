اقتصادية أبوظبي توقف مؤقتاً ممارسة نشاط صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تعميماً بإيقاف مؤقت في العمل بنشاط كافة صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية، على مستوى امارة ابوظبي وذلك لأسباب وقائية وإجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الأعضاء المشتركين لديها.

ووجهت الدائرة في تعميمها أصحاب صالات اللياقة وكمال الاجسام بعدم استقبال المشتركين لديها لمدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن هذ التعميم يأتي بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة إمارة أبوظبي للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتابعة تنفيذها وتطبيقها بشكل عاجل في مختلف المنشآت التجارية المسجلة في الإمارة.

وجاء في التعميم أنه يتعين على المعنيين ضرورة الالتزام في التطبيق والتنفيذ فوراً وبشكل عاجل حيث ستقوم فرق التفتيش بإجراء حملات ميدانية للتفتيش والرقابة، داعيا الجميع إلى عدم المخالفة حيث سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق المخالفين.