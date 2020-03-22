‏الإمارات تستقبل طائرتين قادمتين من المملكة المتحدة تحملان 400 طالب كويتي وخليجي

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة إنسانية جديدة تؤكد عمق العلاقات الخليجية العربية، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرتين قادمتين من المملكة المتحدة تحملان قرابة 400 طالب كويتي وعدد من الجنسيات الأخرى.

وتأتي المبادرة الإماراتية لتؤصل قيم التعاضد والتآزر بين دول مجلس التعاون الخليجي رغم إيقاف الإمارات المؤقت لاستقبال رعايا دول مجلس التعاون.

وقال أحد الطلاب الواصلين إلى الإمارات: "نشكر دولة الإمارات على خطوتها الأخوية. وصلنا البارحة من مدينتي لندن ومانشستر، وكانت وجهتنا دولة الإمارات وذلك لتعليق دولة الكويت حركة الطيران". مشيراً إلى أن وصولهم كان عند الساعة السابعة صباحاً وقد أخضعوا جميعهم لفحوصات طبية ووضعهم في الحجر الصحي بأحد فنادق الدولة.