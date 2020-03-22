محمد بن راشد يعتمد حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بقيمة 16 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم في الدولة. وأشار سموه إلى اعتماد حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "كما اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات.. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".

كما اعتمد سموه أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية. وقال: "وفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله. ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة. سنحمي صحة المجتمع. وسنحمي الاقتصاد. وسنحمي التعليم. وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة".

وأشار سموه إلى الاستثمار في التعلم الذكي قائلاً: "استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعلم الذكي. وفي الخدمات الالكترونية والذكية. وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث. واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية. والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية".

ودعا سموه العالم إلى التكاتف في وجه كورونا، قائلاً: "فيروس كورونا هو فيروس صحي. وفيروس اقتصادي. وفيروس سياسي أيضا. ونقول لكافة دول العالم. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".