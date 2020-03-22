بالفيديو.. رسالة مهمة من سفير الإمارات في كوريا الجنوبية حول فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سفير الإمارات في كوريا الجنوبية عبدالله سيف النعيمي رسالة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وضح فيها الإجراءات الاحترازية التي قامت بها كوريا الجنوبية وساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن كانت في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث انتشار الوباء.

وقال النعيمي "قامت كوريا بالمسح الشامل للمصابين والمخالطين الأمر الذي عمل على الحد من انتشار الفيروس.. مشيراً إلى أنه لم يكن هناك وعي من أفراد المجتمع بالمرض وكيفية انتشار الفيروس، لكن تكثيف حملات التوعية التي اتبعتها كوريا وتعاون أفراد المجتمع ساعدا من الحد من انشار الفيروس".

وأوضح النعيمي أنه على جميع من المواطنين أو المقيمين الالتزام بإجراءات التوعية التي تقوم بها الدولة والالتزام الكامل بالإرشادات العامة التي أعلنت عنها الحكومة والبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة الى الاهتمام بالنظافة الشخصية.

كما دعا إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والحد من العادات الاجتماعية والخروج من المنازل إلا للضرورة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.