قطاع شؤون الإدارة في شرطة دبي يعقد اجتماعه عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

استكمالا لنهج القيادة العامة لشرطة دبي في الاستفادة من الممكنات والقدرات والأنظمة الداعمة للعمل في مختلف الظروف والأحوال، وفي إطار إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة، عقد قطاع شؤون الإدارة في شرطة دبي اجتماعا عن بُعد برئاسة سعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وضم مدراء الإدارات العامة في القطاع، ونوابهم ومدراء الشؤون الإدارية، ومكتب التطوير المؤسسي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بطريقة تتوافق مع التدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة، العديد من المواضيع ذات الصلة بسير العمل في كلاً من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للمالية، ومكتب التطوير المؤسسي في القطاع.

وأكد اللواء الدكتور السلال، أن شرطة دبي عملت مسبقا ًعلى تطوير منظومة العمل عن بعد عبر توفير أفضل الأنظمة التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال ما ساهم بشكل كبير في استمرار العمل على أكمل وجه في كافة القطاعات الشرطية، مثمناً دعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإشرافه على كافة الأمور المتعلقة بتطوير أنظمة العمل الذكية.

واستعرض الضباط المشاركين في الاجتماع مستوى سير العمل في الربع الأول من العام 2020م، كما واطلعوا سعادة مساعد القائد العام لشؤون الإدارة على مستوى التنسيق بين الإدارات العامة التابعة للقطاع وكافة القطاعات الأخرى ومراكز الشرطة والمجالس واللجان.