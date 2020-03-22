بلدية رأس الخيمة تغلق 8 مقاه لم تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قررت دائرة بلدية رأس الخيمة، إغلاق 8 مقاه في الإمارة لعدم التزامهم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة للزبائن.

ياتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على الصحة العامة في الإمارة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة، أن الدائرة نظمت جولات تفتيشية مكثفة لمتابعة تطبيق قرار حظر تقديم الشيشة للزبائن، في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً عدم التعاون مع أي منشأة مخالفة وسيتم تطبيق إجراءات صارمة تجاه كل منشأة لا تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة.