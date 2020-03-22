«الرقابة النووية» تطلع على مستجدات «براكة» وتدعو لاتخاذ التدابير ضد كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه «عن بعد» حيث استعرض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

وناقش أعضاء المجلس توجيهات الحكومة فيما يتعلق باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ودعت الهيئة عملائها من المرخصين باستخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني لإتمام المعاملات بسهولة، كما دعت الهيئة موظفيها للعمل عن بعد استجابة لتوجيهات الحكومة ولضمان استمرارية العمل.

واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية حيث تم مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش التي تقوم به الهيئة أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل للوحدة الأولى لضمان تحقيق كافة المتطلبات الرقابية، وأصدرت الهيئة الشهر الماضي رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمدة 60 عاماً، وتقوم بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام عمليات الاستعداد وفقاً للمتطلبات الرقابية.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الإدارة خطة تعاون الهيئة لعام 2020 حيث تهدف الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها الوطني والدولي مع المنظمات والجهات الرقابية في الدول الأخرى في مجالات تبادل المعرفة والخبرات في الأبحاث والدراسات وبناء الكوادر الإماراتية وتعزيز التزام دولة الإمارات لضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة النووية.

واستعرض المجلس مشاريع التعاون المزمع تنفيذها مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع التي تعد إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل على تقديم توصيات تتعلق بالوقاية من الإشعاع. وتشمل المشاريع، التي تغطى الفترة من 2021 لغاية 2024، مجالات مختلفة مثل المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستضافة أسبوع الوقاية من الإشعاع وأيضاً دعم أنشطة الأبحاث والدراسات.