محمد بن راشد بعد حضوره أول يوم دراسي عن بعد: التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف .

وقال سموه :" حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة .. مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية .. المدارس توقفت .. والجامعات أغلقت ... لكن التعليم لن يتوقف .. التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف .."

وأضاف سموه : " استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير .. واليوم نجني الثمرة .. لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا .. وبنية تحتية متكاملة .. ولدينا منصة "مدرسة" أيضا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل ... زرعنا جهود .. واليوم نحصد علماً ومعارف مستمرة .."

وقال سموه : " أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم ... التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك " .