تصريح عمل مؤقت لموظفي الحضانات في أبوظبي خلال فترة تعليق العمل

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة لإصدار تصاريح عمل مؤقت لموظفي الحضانات خلال فترة التعليق، حيث مكنت مالكي الحضانات إعارة موظفيهم رسمياً خلال تلك الفترة عبر مكاتب تدبير لأولياء الأمور أو جهات عمل أخرى، على أن ينقل راتب الموظف ومخصصاته حسب عقد الإعارة للجهة أو الشخص المعار.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة في تعميم وزعته على الحضانات وحصلت "البيان" على نسخة منه، أن فترة تعليق الحضانات غير محددة، لذا وفرت خدمة تصاريح العمل الجزئي خيار مؤقت لدعم الحضانات والعاملين بها في هذه الفترة، ودعت ملاك الحضانات والمدراء بالاستفادة من إصدار تصاريح العمل الجزئي لموظفيها إلى حين تعود الحضانات للعمل.

وحددت دائرة التعليم والمعرفة 3 خطوات لمالكي الحضانات الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة، الأولى حصر عدد الموظفين مع مسمياتهم الوظيفية ورواتبهم في ملف (حصر الموظفين) المرفق وإعادة ارسال الملف بعد استكماله للبريد الالكتروني nurseries.pvt@adek.gov.ae بمدة أقصاها يوم الاحد الموافق 22 مارس 2020، وتجهيز ملف لكل موظف ترغب في انضمامه لمبادرة تصريح العمل المؤقت يشمل كل ما تم تحديده في ملف البيانات المطلوبة، والانتظار إلى الأسبوع المقبل حتى يتم تحديد مكتب تدبير المخصص لتلقي الطلبات وتزويدهم بملفات الموظفين الراغبين بالاستفادة من المبادرة.

وبينت الدائرة في التعميم أن رسوم تكلفة اصدار تصريح العمل الجزئي لكل موظف تبلغ 500 درهم، ولا يعني الانضمام للمبادرة نقل الكفالة، حيث ان إصدار التصريح لا يحتاج إلى ذلك.

وحول ما إذا كانت مكاتب تدبير ستتحمل الراتب الكامل للموظف خلال فترة العمل الجزئي، أوضحت أن الموضوع سيخضع للاتفاق مع مراكز تدبير، كما يجب الاتفاق مع مركز تدبير لإرجاع الموظف في أي وقت حال عادة الحضانات للعمل.

وعما إذا كانت تشمل المبادرة جميع الوظائف التي توجد في الحضانات من مثل السائق، المشرف، المشرف المساعد، الممرضة أوضحت أن الأمر يخضع للاتفاق مع مراكز تدبير.