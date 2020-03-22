شرطة رأس الخيمة تنشر رسائل تثقيفية بـ 6 لغات لتوعية المجتمع

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الداعية لتعزيز الوعي المجتمعي والوقائي حول كوفيد 19 "فيروس كورونا" نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سلسلة خطوات وإجراءات تثقيفية تضمن توجيه رسائل توعوية لكافة فئات وشرائح المجتمع بستة لغات.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على أن هذه الخطوة تأتي التزاماً من شرطة رأس الخيمة بدورها المجتمعي جنبا إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والأمان حيث تم توجيه عبارات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باللغات العربية والانجليزية والأوردية والصينية والأسبانية والروسية لكافة الشرائح تضمنت حزمة منوعة من النصائح والإرشادات والخطوات والتدابير الاحترازية التي يتوجب عليهم إتباعها.

وأشار اللواء إلى حرص شرطة رأس الخيمة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتعميم الوعي الوقائي بينهم وهذا ما يتطلب تعاونا منهم من خلال الالتزام بالبقاء في منازلهم إلا للضرورة والتقيد بتنفيذ النصائح والتعليمات الموجهة إليهم والهادفة لضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم.

من جهته أشاد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، بالتدابير الاحترازية والصحة والسلامة التي تشكل دعماً للمبادرات الحكومية، وتعكس مدى التدابير والاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كرونا كوفيد 19 ، مثمناً تضافر الجهود التي يبذلها قسم الخدمات الطبية بشرطة رأس الخيمة، في التوعية الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجهات المختصة.

مؤكداً أن قسم الخدمات الطبية بشرطة رأس الخيمة، قد نظم مجموعة من المحاضرات التثقيفية والتوعوية والورش الإرشادية والتدريبية حول إجراءات الوقاية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها (427) موظف ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المتعاملين.

وأضاف: تم تدريب (36) موظف من موظفي بوابات شرطة رأس الخيمة، على استخدام الجهاز الحراري، وذلك لفحص كافة الموظفين والزوّار عند الدخول وعبور كافة بوابات شرطة رأس الخيمة، وجميع المرافق التابعة لها، كما تم تدريب (73) عامل من المستخدمين بشرطة رأس الخيمة حول الوقاية والإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كرونا كوفيد 19.