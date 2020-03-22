التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توجه بوقف أنشطة المساج والتدليك بشكل مؤقت

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بوقف أنشطة المساج والتدليك بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.

ويأتي القرار تماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.



وستقوم إدارة الرقابة بالدائرة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.