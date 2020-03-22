شرطة دبي تدعو المتعاملين لاستخدام التطبيقات الذكية لإنجاز الخدمات

المصدر: دبي - البيان

دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي على منصتي أبل ستور و" أندرويد"، وموقع شرطة دبي الإلكتروني في إنجاز المعاملات والخدمات المرورية، نظرا لتوقف مراكز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للمرور في تقديم خدماتها بشكل مباشر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة لضمان صحة وسلامة جميع المتعاملين.

كما نبهت الإدارة العامة للمرور المتعاملين إلى إمكانية تقديم تسديد المخالفات المرورية عبر الأجهزة المتوفرة في مراكز الشرطة الذكية "SPS" بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، إلى جانب إمكانية تسديد المخالفات المرورية عبر أجهزة "ماكس بوكس" التي توفرها شرطة دبي بالتعاون مع شركة ماكس بوكس الشرق الأوسط.

وأكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي توفر للمتعاملين مجموعة هامة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية عبر عدة قنوات مختلفة منها التطبيق الذكية والموقع الإلكتروني ومراكز الشرطة الذكية " SPS" وكذلك أجهزة الدفع الذاتية " ماكس بوكس"، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص من خلال الخدمات الذكية إلى تسهيل الاجراءات المتعلقة بإتمام المعاملات بسهول ويسر.

موضحاً أنه بإمكان المتعاملين تسديد المخالفات نقداً عبر أجهزة مركز الشرطية الذكية (SPS) أو أجهزة "الماكس بوكس" وعن طريق استخدام البطاقة الائتمانية في الخدمات التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي أو أجهزة الصراف الآلي أو عن طريق الاتصال على مركز الاتصال 901.

وأكد العميد المزروعي، أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم عبر الأنظمة الذكية ومراكز الاتصال وذلك لضمان استمرارية معاملاتهم وطلباتهم، منوها إلى أن أي طلبات مرورية أخرى يجب تقديمها عبر البريد الالكتروني لشرطة دبي أو الاتصال على مركز الاتصال 901 وسوف يتم الرد عليها عبر البريد الالكتروني.