صندوق الوطن يطلق تحدي جائزة القرن لدعم حلول مبتكرة لاعادة استخدام المياه المحلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صندوق الوطن اليوم تحدي جائزة القرن بعنوان "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة"،حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وتم إطلاق التحدي بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي ورعاية شركة الدار العقارية وبالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، بهدف إعادة استخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات تحلية المياه لتصنيع مواد تستخدم للبناء .

ويتماشى هذا التحدي مع رؤية القيادة الرشيدة لمواجهة زيادة تصريف المياه الملحية الراجعة، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 3.4 مليون درهم إماراتي لكافة الفرق المتأهلة