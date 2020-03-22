أمطار الخير تعم الإمارات

المصدر: الفجيرة: عائشة الكعبي - عجمان : أسامه أحمد

شهدت مناطق الفجيرة، سقوط أمطار رعدية غزيرة لليوم الثاني على التوالي مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة.

أمطار خير ورحمة جرت على أثرها السيول والأودية وانهمرت الشعاب من سفوح الجبال، لتنخفض درجات الحرارة وتنتعش الأجواء، وسط توقعات الأرصاد أن يستمر الطقس الممطر حتى ساعات المساء

كما شهدت إمارة عجمان هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجة الحرارة وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرقات. وتنذر السماء بمزيد من الأمطار خلال اليوم.