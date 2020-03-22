أمطار الخير تعم الإمارات

شهدت مناطق الفجيرة، سقوط أمطار رعدية غزيرة لليوم الثاني على التوالي مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة.
أمطار خير ورحمة جرت على أثرها السيول والأودية وانهمرت الشعاب من سفوح الجبال، لتنخفض درجات الحرارة وتنتعش الأجواء، وسط توقعات الأرصاد أن يستمر الطقس الممطر حتى ساعات المساء
جريان وادي سهم في #الفجيرة بعد هطول كميات كبيرة من #أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2020
تصوير: زيشان أحمد#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uJL27AuLjA
كما شهدت إمارة عجمان هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجة الحرارة وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرقات. وتنذر السماء بمزيد من الأمطار خلال اليوم.