«أشغال الشارقة» تنجز محلات تجارية في دبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة مشروع محلات تجارية تضم وحدات عقارية متعددة الاستخدامات في الشارع الوسطي بمدينة دبا الحصن، ويأتي المشروع ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن.

وأكد المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة تشهد تطوراً في قطاع المشاريع، بفضل توجيهات ومتابعة القيادة، موضحاً أن مدن «الشرقية» الثلاث خورفكان وكلباء ودبا الحصن، باتت قبلة سياحية واستثمارية، وغيّرت من حاضر ومستقبل المنطقة.

وأشار إلى أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تضع اللمسات الأخيرة على جملة من المشاريع الحيوية في مدينة دبا الحصن حالياً، أبرزها مشروعا مطعم دبا الحصن السياحي وسوق المالح، علاوة على إنجازها شاطئاً في مدينة دبا.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار سعي دائرة الأشغال لتوفير المرافق الخدمية اللازمة لسكان مدينة دبا الحصن والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع النشاطات التجارية وتوفير البيئة المناسبة لها، حيث يوفر المشروع محلات تجارية بتصميم حضاري ومميز يتماشى مع أفضل المواصفات ومعايير الإنشاء والبناء والاستدامة لحكومة الشارقة، وتوفر المحلات مكاناً جاذباً لمحلات البيع بالتجزئة اللازمة.